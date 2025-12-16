Mais de 200 eventos, fortalecimento setorial e capacitação de jovens: o balanço da gestão de Ubiratã Rezler à frente do Simecs 

Ubiratã Rezler, presidente do Simecs; Ruben Bisi, vice-presidente de Relações Institucionais; e Paulo Scopel, presidente eleito para o próximo triênio. Juliana Bevilaqua / Divulgação

Três anos, 226 eventos com mais de 10,5 mil inscritos e participação de 2,7 mil empresas, 24 feiras e viagens de negócios e 1,5 mil alunos na Escola do Amanhã. Esses são alguns dos números expostos na manhã desta terça-feira (16) pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs) durante encontro com a imprensa.

A apresentação do balanço foi o último ato público da atual gestão da entidade liderada pelo presidente Ubiratã Rezler e pelos vice-presidentes Ruben Bisi (Relações Institucionais), José Paulo Medeiros (Relações de Trabalho) e Gustavo Polese (Administrativo-Financeiro) e que chega ao final no dia 31.

A criação das câmaras setoriais de comidas e bebidas e de móveis, além dos núcleos regionais em Carlos Barbosa, Veranópolis e São Marcos também foram apontados como conquistas da gestão, assim como a realização do Indústria Delas, um evento durante a Mercopar para promover maior inserção e participação das mulheres no setor.

O envolvimento com a comunidade foi outro ponto destacado por Bira e equipe. O Simecs destinou R$ 200 mil para a reconstrução da infraestrutura da região pós-enchente e R$ 220 mil para o Parque de Eventos da Festa da Uva. A entidade também inaugurou um sala na Universidade de Caxias do Sul (UCS).

Aquisição

Neste ano, o Simecs organizou, pela primeira vez em sua história, uma feira, a Electric Move — que passará a se chamar Enova — Feira de Tecnologia, Mobilidade Sustentável e Eficiência Energética. A aquisição do evento faz parte de um dos pilares da entidade, o da descarbonização, que também inclui um levantamento técnico sobre emissões de carbono junto às empresas.

Menina dos olhos

A Escola do Amanhã é um dos projetos que, visivelmente, tem o maior carinho do Simecs. Criado há três anos, o programa oferece iniciação à formação profissional para estudantes da rede pública. Os jovens são preparados para carreiras na indústria e para outras oportunidades.

Eles aprendem a desenvolver um projeto, formam-se em robótica e recebem outros conhecimentos, como finanças pessoais e segurança pública. Cerca de 65% dos participantes da Escola do Amanhã se matriculam em cursos do Senai.

Para 2026, o programa será ampliado para sete cidades da região e deve envolver 900 alunos.

Posse

Paulo Scopel, novo presidente do Simecs, assume no dia 1º de janeiro e a cerimônia de posse será no dia 28 de janeiro. Ele terá como vice-presidentes Cíntia Buzin (Administrativo e Financeiro); Caio Marcelo Doi (Relações de Trabalho) e Gustavo Polese (Relações Institucionais).