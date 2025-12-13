Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Loja recém-inaugurada no Vale dos Vinhedos oferece vinhos, espumantes e azeite premium

Vinícola Hermann abre espaço em Bento Gonçalves com funcionamento todos os dias das 10h às 17h30min

Juliana Bevilaqua

