Loja recém-inaugurada no Vale dos Vinhedos oferece vinhos, espumantes e azeite premium

Loja fica na Linha Oito da Graciema. Hermann / Divulgação

Com sede administrativa em Bento Gonçalves e vinhedos em Pinheiro Machado, a vinícola Hermann tem agora uma loja física no Vale dos Vinhedos. O espaço, na Linha Oito da Graciema, abriu as portas na quinta-feira e atende das 10h às 17h30min.

Entre os destaques do endereço, o vinho premiado Hermann Alvarinho Jovem, elaborado com a consultoria do enólogo português Anselmo Mendes, conhecido como Rei do Alvarinho.

Além de vinhos e espumantes, a loja comercializa azeite de oliva extravirgem assinado pela Hermann e o coquetel Bossa N° 6 Bellini, mistura de espumante e licor de pêssego.