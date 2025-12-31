Já tem uva à venda em Caxias do Sul

A colheita da uva já começou em algumas localidades de Caxias do Sul e região. Alguns produtores na Ceasa já começaram a comercialização e alguns feirantes já estão ofertando também.
O Ponto de Safra da Rua Moreira César, entre a Os Dezoito do Forte e a Sinimbu, por exemplo, tem uva nesta quarta-feira (31) a R$ 3 o quilo.
Conforme o secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Caxias, Rudimar Menegotto, a uva colhida agora é de regiões mais baixas, como Vila Cristina.
Segundo ele, essa safra está atrasada de 10 a 15 dias em relação a um ano normal.