Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Religião
Igreja de São Pelegrino, em Caxias do Sul, irá abrigar restos mortais de Aldo Locatelli

Negociação está em fase de elaboração dos documentos para permitir a retirada do artista e da esposa do Cemitério São Miguel e Almas, em Porto Alegre, onde os corpos foram sepultados

