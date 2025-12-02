Igreja de São Pelegrino, em Caxias do Sul, irá abrigar restos mortais de Aldo Locatelli

Porthus Junior / Agencia RBS

Os restos mortais de Aldo Locatelli irão repousar na Igreja de São Pelegrino em breve. A paróquia já obteve a permissão da família do artista e recebeu a autorização do bispo da Diocese de Caxias do Sul, dom José Gislon, para abrigar os restos do artista e também da esposa Maria Mercedes Biancheri Locatelli — uma condição imposta pelos filhos e pelo bispo.

A negociação está em fase de elaboração dos documentos para permitir a retirada do casal do Cemitério São Miguel e Almas, em Porto Alegre, onde os corpos foram sepultados. Eles serão cremados e só depois trasladados para Caxias. Conforme o padre Oscar Roberto Chemello, pároco de São Pelegrino, as urnas com as cinzas ficarão na entrada da igreja, junto às portas de bronze.

— A ideia de trazer os restos mortais é antiga, desde a época do padre Giordani, tanto que há um espaço para as urnas na igreja — diz o pároco.

Aldo Locatelli é responsável pelas pinturas na Igreja de São Pelegrino. Foram 10 anos de trabalho que resultaram em um de seus mais belos trabalhos. Em novembro, a Organização Mundial de Jornalismo Turístico (OMPT), que esteve em Caxias do Sul promovendo o 15º Congresso Internacional de Jornalistas e Profissionais do Turismo, elegeu a paróquia São Pelegrino como a "igreja mural mais deslumbrante da América Latina".

— São Pelegrino é a obra-prima de Aldo Locatelli. Representa sua maturidade e o seu auge como artista — resume padre Oscar.