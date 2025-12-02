Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Gramado ganha aplicativo que indica os melhores bares, hotéis e atrações em tempo real

O app está disponível para download gratuito na Apple Store e Google Play e já tem cerca de 16 marcas locais ativas

