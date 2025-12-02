Gramado ganha aplicativo que indica os melhores bares, hotéis e atrações em tempo real

Te Levo Gramado / Divulgação

Diversas opções na internet ajudam os turistas na escolha por bares, hotéis, restaurantes e atrativos, mas uma novidade promete melhorar a experiência de quem visita Gramado.

Desenvolvido exclusivamente para a cidade da Região das Hortênsias, o Te Levo Gramado é um aplicativo por geolocalização criado pelo empresário Tiago Cechin.

O app está disponível para download gratuito na Apple Store e Google Play e mostra alternativas ao redor do usuário em tempo real.

Conforme Cechin, o diferencial da ferramenta é o sistema de avaliação por estrelas, de 1 a 5, que indica o nível da experiência em cada categoria. A classificação é baseada em recomendações locais e ajuda o turista a identificar os lugares mais bem avaliados.