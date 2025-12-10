Formatura celebra 190 novos profissionais em LID e Metrologia em Caxias do Sul

A Associação Mão Amiga entrega nesta quarta-feira (10) o diploma dos cursos de LID e Metrologia para 190 alunos de cinco turmas do projeto desenvolvido em parceria com o governo do Estado e a Cufa. A formatura ocorre na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, às 19h.
As aulas teóricas foram realizadas em espaços da Faculdade Ideau, Unicesumar, Escola Estadual Tancredo Neves e Centro comunitário do bairro Fátima.
Os participantes do programa também tiveram a oportunidade de realizar visitas técnicas a empresas como Intermach e Voestalpine Meincol.