Festival gastronômico no Castelo Saint Andrews celebra flor-símbolo de Gramado

Primrose / Divulgação

A flor-símbolo de Gramado será celebrada em um jantar especial neste sábado (13) no Restaurante Primrose, no Castelo Saint Andrews.

O Festival das Hortênsias ocorre às 19h30min e irá oferecer menu com pratos que passam por diferentes países que marcaram a trajetória da flor como Japão, China, França e Inglaterra. Todos harmonizados com vinhos e espumantes.

O valor é de R$ 490 por pessoa. Reservas devem ser feitas por WhatsApp no (54) 3295-7721, telefone (54) 3295-7700 ou e-mail reservas@saintandrews.com.br