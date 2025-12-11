Festival gastronômico no Castelo Saint Andrews celebra flor-símbolo de Gramado

A flor-símbolo de Gramado será celebrada em um jantar especial neste sábado (13) no Restaurante Primrose, no Castelo Saint Andrews.
O Festival das Hortênsias ocorre às 19h30min e irá oferecer menu com pratos que passam por diferentes países que marcaram a trajetória da flor como Japão, China, França e Inglaterra. Todos harmonizados com vinhos e espumantes.
O valor é de R$ 490 por pessoa. Reservas devem ser feitas por WhatsApp no (54) 3295-7721, telefone (54) 3295-7700 ou e-mail reservas@saintandrews.com.br
O Primrose prepara outros festivais para os próximos meses: Noite Japonesa (17 de janeiro), Gnocchi Fortuna (29 de janeiro de 2026) e Festival da Vindima (7 de fevereiro de 2026).