Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Espumantes de Garibaldi brindam crescimento com mais de 10 milhões de garrafas vendidas em 2025

Número representa aumento próximo a 10% em relação a 2024

