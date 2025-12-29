Espumantes de Garibaldi brindam crescimento com mais de 10 milhões de garrafas vendidas em 2025

A Associação de Produtores de Espumantes de Garibaldi (Apeg) fecha 2025 com excelente notícia. As 10 vinícolas que integram a entidade somaram cerca de 10,7 milhões de garrafas vendidas ao longo do ano. O número representa um crescimento próximo a 10% em relação a 2024.
Os espumantes moscatéis registraram aumento de aproximadamente 7,5% enquanto os de segunda fermentação (charmat e champenoise) avançaram 13%. Os espumantes das vinícolas associadas à Apeg também se destacaram neste ano em concursos nacionais e internacionais, somando 110 premiações, sendo 83 fora do país e 27 no Concurso do Espumante Brasileiro.
O desempenho confirma um bom momento comercial e reflete o amadurecimento do trabalho coletivo. Além disso, o crescimento registrado ao longo do ano acompanha a maior visibilidade do espumante nacional em eventos, ações institucionais, experiências enoturísticas e premiações.
Reconhecimento
Além das boas vendas, a associação comemora o avanço do Projeto de Lei nº 9.692/2018, que reconhece oficialmente Garibaldi como Capital Nacional do Espumante. No dia 10, a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou o relatório da deputada federal Denise Pessôa sobre a proposta. A iniciativa segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.