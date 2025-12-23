Especialistas indicam espumantes da Serra para celebrar o fim de ano

Eric Raupp / Especial

O fim de ano é período de ouro para o setor vitivinícola, que vê crescer a demanda por espumantes para o brinde de Natal e Ano-Novo. Reportagem do colega Pablo Ribeiro, publicada no início do mês, mostra que o último trimestre concentra cerca de 40% das vendas anuais da bebida.

Nesse percentual, tem moscatel, brut, extra-brut, nature e demi-sec e uma infinidade de marcas. Para ajudar na escolha (caso você esteja em busca de um rótulo), a coluna pediu a indicação de quatro especialistas da região. A única exigência é que fosse de um espumante produzido na Serra.

Confira as dicas:

CAROLINE DANI, presidente da Seção Gaúcha da Associação Brasileira de Sommeliers

"Espumante Bebber Nature – 40 meses 100% chardonnay safra 2020. Com uvas da região de Flores da Cunha, carrega uma acidez surpreendente, o que potencializa os sabores em boca. Os 40 meses de autólise garantem complexidade e corpo a esse produto que tem perlage consistente e um volume de boca espetacular".

Valor na loja virtual da Bebber: R$ 200.

MARIO LUCAS IEGGLI, presidente da Associação Brasileira de Enologia

"Um espumante gastronômico, que acompanha bem a ceia de Natal ou os pratos de final de ano, com uma maturação longa de 24 meses sobre as borras, é o Pedregais extra brut champenoise, da vinícola Czarnobay. Ele apresenta coloração e perlage intensa, aromas de panificação e frutado. No paladar, tem excelente estrutura e final longo, e é muito agradável. Sem dúvida, belo espumante para harmonizar e brindar o final de ano".

Valor na loja virtual da Czarnobay: R$ 160.

DINA PELIZZARI, engenheira de Alimentos e Sommelière. Criadora do perfil Rotas e Rolhas no Instagram

"Minha dica é o Blanc de Noir Brut, da Vinícola Valmarino, de Pinto Bandeira. Elaborado 100% com uvas pinot noir, amadurecimento de 22 meses em garrafa, é o que chamamos de vinho gastronômico, ideal para acompanhar uma refeição. Mais untuoso e cremoso em boca, traz um intensidade de aromas e sabores que harmoniza muito bem com pratos típicos das ceias de Natal e Ano-Novo, como as carnes brancas. Além disso, é um espumante do terroir de Pinto Bandeira, a primeira Denominação de Origem para espumantes do Novo Mundo, que traz um reconhecimento de procedência e de qualidade ao produto".

Valor na loja virtual da Valmarino: R$ 180.

JULIO D’AGOSTINI, proprietário da Boccati

"Se pudesse indicar uma linha inteira, recomendaria a Vintage da Casa Perini, uma novidade que agrada a todos os paladares. Mas, se a escolha fosse por um único rótulo, minha indicação é o espumante Casa Perini Vintage Nature. Produzido no Vale Trentino, representa uma tendência que vem conquistando consumidores no Brasil e no mundo: os espumantes nature elaborados com baixos teores de açúcar. Isso permite que a fruta e o estilo do produtor se expressem com mais pureza e elegância. com 18 meses de maturação sobre as leveduras, O Vintage Nature apresenta borbulhas finas, aromas delicados de frutas e notas sutis de panificação. Em boca, é cremoso, fresco e persistente. Um espumante leve, seco e extremamente versátil, por isso, harmoniza com naturalidade com ostras, ceviche, queijos, canapés, massas e até o tradicional peru assado. É uma escolha moderna, refinada e de alta qualidade para quem deseja brindar com autenticidade e frescor neste fim de ano".