Especialista em soluções acrílicas e plásticas, empresa caxiense aposta em varejo e exportações para seguir crescendo

Acrilys irá completar 46 anos em 2026. Georgia Thomé / Divulgação

Com mais de 40 anos de história, a Acrilys impressiona pela busca constante em diversificar o portfólio. Começou fazendo box de banheiros e hoje fabrica as mais diferentes soluções acrílicas e plásticas para a indústria, tendo forte presença no setor automotivo. Nos últimos anos, passou a investir em itens para viagem, como malas, e mobiliário plástico — você já deve ter visto as mesas e cadeiras em lojas de conveniência e sorveterias.

A maior produção é voltada à indústria, mas a empresa caxiense quer ampliar a atuação no varejo.

— Nossos planos de expansão são muito voltados para os produtos próprios, para as linhas de móveis, logística e transporte. Estamos investindo muito na reestruturação dos nossos times, treinamento, preparação das lideranças para que a gente fique mais apto para crescer com menos custo e mais velocidade — destaca Álvaro Brezolin, CEO da Acrilys.

Além de alcançar outros Estados brasileiros, a Acrilys quer expandir as exportações. Hoje, elas representam 12% do faturamento e a meta é chegar a 20% em dois anos, com foco em países como México, Chile, Argentina, Paraguai e Peru.

Solivan e Lucia Pescador, proprietários da Acrilys, com o CEO Álvaro Brezolin. Samir Tuffy / Divulgação

Conforme Brezolin, a projeção é fechar 2025 com um faturamento em torno de R$ 125 milhões, o que representa um aumento de cerca de 18% em relação a 2024. O crescimento é acompanhado por investimentos robustos em inovação. Nos últimos dois anos, a Acrilys investiu R$ 15 milhões em tecnologia e modernização de processos, incluindo o desenvolvimento de máquinas próprias.

A capacidade produtiva anual da empresa é de cerca de 7 mil toneladas.

Qualificar a gestão

Há uma década, a Acrilys começou a estruturar o plano de sucessão. Empresa familiar criada por Lucia e Solivan Pescador, hoje conta com Joana, filha do casal, à frente dos negócios também. Em 2024, a família trouxe Álvaro Brezolin para ser o CEO e qualificar ainda mais a gestão da marca.

Com passagens por empresas como Seven Boys e Dagnese, ele chegou para reestruturar a empresa e fortalecer a governança corporativa. Uma das novidades deste novo momento é a criação de um conselho consultivo.

O novo posicionamento inclui, ainda, potencializar parcerias estratégicas com grandes industrias e investir em engenharia mais robusta e aplicada.

Solivan e Lucia (C) com os filhos Joana e Marco Antônio. Samir Tuffy / Divulgação

Estrutura

A Acrilys tem três unidades: a matriz, no Jardim das Hortênsias, onde é feita injeção de peças plásticas, tanto automotivas quanto na linha de mobiliário e malas de viagem; a de chapas acrílicas, localizada também no Jardim das Hortênsias; e de Lajeado Grande, focada na moldagem a vácuo.

São cerca de 400 funcionários, no total.