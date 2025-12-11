Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Escritório de advocacia investe R$ 2,4 milhões em nova sede em Caxias do Sul e amplia serviços para agilizar processos 

Espaço realiza cerca de 300 atendimentos mensais, sendo que 60% são em busca de benefícios por incapacidade

