Escritório de advocacia investe R$ 2,4 milhões em nova sede em Caxias do Sul e amplia serviços para agilizar processos 

Priscila Bezzi está à frente da Bezzi Advogados. Julio Soares / Divulgação

Especialista em Direito Previdenciário, a Bezzi Advogados está em novo endereço em Caxias do Sul e com novidades. Localizado na Rua Alfredo Chaves, entre a Pinheiro Machado e a Bento Gonçalves, o escritório oferece a possibilidade de avaliações médicas para obtenção de pareceres de saúde exigidos em ações trabalhistas e previdenciárias em uma sala específica e mais ampla.

Leia Mais Marcopolo entrega ônibus com suporte para pranchas de surfe para o Espírito Santo

São atendimentos especializados em psiquiatria, psicologia, ortopedia e fisioterapia para garantir maior agilidade aos processos. Sob o comando de Priscila Bezzi, o escritório realiza cerca de 300 atendimentos mensais, sendo que 60% são em busca de benefícios por incapacidade. A maioria dos pedidos de afastamento do trabalho são por condições ortopédicas e psiquiátricas.

A Bezzi também é referência em planejamento previdenciário e pelo menos 2% dos atendimentos do escritório são voltados a pessoas que buscam organizar a aposentadoria com antecedência.

A nova sede da Bezzi fica no prédio que abrigou por mais de 50 anos o Cartório de Registro Civil da 2ª Zona. O imóvel passou por revitalização completa e elementos originais da década de 1970, como parte do mobiliário e detalhes arquitetônicos, foram preservados. O investimento foi de 2,4 milhões, incluindo reforma e aquisição.

Leia Mais Azeite com chá? Olivas de Gramado e Tea Shop lançam linha inédita

São 290 metros quadrados, o dobro da estrutura anterior, com salas de atendimento a clientes e de audiências, e um estúdio para gravação de conteúdos educativos, incluindo podcasts e entrevistas com especialistas.