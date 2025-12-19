Empresários contam como deram a volta por cima e reconstruíram fábrica de chocolate de Flores da Cunha destruída em incêndio em 2024

Aureo e Lucas Romanzini, pai e filho, estão à frente do Grupo Tradição Gourmet e DeCacau. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Aureo e Lucas Romanzini, pai e filho e proprietários do Grupo Tradição Gourmet e DeCacau, são os entrevistados do podcast Caixa-Forte desta semana. A empresa inaugurou no início do mês uma nova fábrica de uma das marcas do grupo, a Tradição Gourmet Chocolates, em Flores da Cunha. Ela está maior e mais moderna, com 6 mil metros quadrados, e veio para substituir a estrutura de 2,4 mil metros quadrados perdida em um incêndio em agosto do ano passado.

A nova planta recebeu investimento de R$ 40 milhões e tem capacidade de produção de 700 toneladas de chocolate por mês. Nesta conversa, Aureo e Lucas contam como conseguiram reconstruir a fábrica e colocá-la em operação e como estão os negócios agora.

Também falam do planejamento para o próximo ano e da expansão com a nova planta. A empresa está no mercado há nove anos e conta com 11 filiais nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Goiás. O grupo engloba também as marcas DeCacau Gramado e Masotti.

