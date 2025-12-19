Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Empresários contam como deram a volta por cima e reconstruíram fábrica de chocolate de Flores da Cunha destruída em incêndio em 2024

Aureo e Lucas Romanzini são os entrevistados do podcast Caixa-Forte desta semana

