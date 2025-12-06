Empresário Daniel Panizzi assume presidência do CIC de Bento Gonçalves; veja mais destaques de economia

Daniel Panizzi sucede Carlos Lazzari. Igor Guedes / Divulgação

O diretor da Vinícola Don Giovanni, Daniel Panizzi, assumiu a presidência do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves nesta semana. Ele sucede Carlos Lazzari e estará à frente da entidade na gestão 2026/2027.

Panizzi foi Diretor de Relacionamento Vitivinícola do CIC em 2024-2025 e também presidiu a União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra), foi vice-presidente do Consevitis-RS.

Também tem troca de comando na CIC de Caxias do Sul. Ubiratã Rezler será diplomado nesta segunda-feira (8) e assume oficialmente em 1º de janeiro. Bira deixa o comando do Simecs, que será presidido por Paulo Scopel.

Cinco novos rótulos

Cinco rótulos são lançados simultaneamente neste fim de ano pela Vinhedos Capoani, de Monte Belo do Sul. Entre os destaques, o Capoani Pinot Nero Bianco 2025, primeiro branco da vinícola elaborado a partir da pinot noir.

As novidades incluem o Rosé Capoani 2025, elaborado com três uvas mantidas em sigilo (reveladas apenas nas degustações presenciais); o Capoani Sur Lie 2021, espumante elaborado pelo método tradicional; o Capoani Oaked Riesling Renano 2024, com passagem por carvalho americano; e o Capoani Rosé Nature 2021, um espumante com perfil mais seco.

Além desses lançamentos, a Vinhedos Capoani apresenta a nova safra do vinho tinto Gamay Nouveau 2025.

Mais de 1 mil projetos em 15 anos

Daiane De Toni é jornalista. Ana Salvi / Divulgação

A agência de comunicação caxiense Divina Informação comemora 15 anos com a marca de mais de 1 mil projetos realizados. O número soma divulgações nos meios de comunicação, lançamentos de marcas, campanhas de posicionamento, eventos, ações de mídia, projetos sociais e produção de conteúdo para diferentes segmentos.

Daiane De Toni, jornalista e fundadora da Divina, estima um crescimento de 30% em 2026.