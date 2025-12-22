Empresa do Mato Grosso do Sul abre escritório em Gramado para oferecer monitoramento de áreas via satélite

CEO da W3, o empresário Wirlley Antunes. W3 / Divugação

A W3 Contabilidade, empresa do Mato Grosso do Sul, chega à Região das Hortênsias nesta segunda-feira (22) quando inaugura um escritório em Gramado. A marca irá oferecer uma nova ferramenta para monitoramento de áreas via satélite, especialmente para proprietários de madeireiras e empresários do agronegócio.

O Sistema WR, software desenvolvido pela W3 e que promete garantir mais controle, eficiência e resultados aos negócios, recebeu investimento de mais de R$ 1 milhão ao longo dos últimos anos.

– Oferecemos um conjunto abrangente de serviços desenvolvidos para atender às necessidades específicas de cada cliente. Nossa abordagem consultiva vai além da contabilidade tradicional, transformando dados em estratégias para impulsionar o crescimento dos negócios – diz o CEO da W3, o empresário Wirlley Antunes.

A tecnologia supre problemas comuns de empresas que trabalham com grandes números e estoque, como falta de controle no fluxo de caixa, baixa margem líquida e cálculo eficiente do custo da madeira. Os resultados prometidos são clareza sobre o lucro real, economia na compra e entrega de produtos.

Conforme Antunes, o escritório também posicionará os clientes no ramo da exportação.

— Há uma barreira cultural que devemos quebrar e nosso escritório está apto para colocar as empresas nesta nova realidade e tecnologia, como o desafio de exportar diretamente para a China, sem atravessadores. Já estamos há anos atuando neste ramo e temos este know-how — complementa.

