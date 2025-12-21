Empresa de telecomunicações lança 5G em Caxias e anuncia nova loja em shopping da cidade

A Unifique lançou oficialmente, na semana passada, a rede móvel 5G em Caxias. A iniciativa introduz um serviço projetado para oferecer mais velocidade, estabilidade e eficiência na comunicação móvel.
A empresa já está presente na cidade com duas unidades físicas: uma na Avenida Ruben Bento Alves, no bairro Sagrada Família, e outra na Avenida Júlio de Castilhos, no Centro.
A operadora planeja a inauguração da terceira loja na cidade, no Shopping Villagio Caxias. A abertura está prevista para janeiro de 2026.