Empresa de rações de Garibaldi é reconhecida como maior exportadora do setor pet

Após conquistar, pela sétima vez, o Prêmio Exportação RS e o Carrinho da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), como a principal fornecedora de rações pet no RS, a Nutrire exibe mais uma conquista: a fabricante de rações de Garibaldi foi escolhida, entre 80 representantes do setor pet do Brasil e de países convidados, como a maior exportadora do segmento, durante o Commpazz World Pet Summit.