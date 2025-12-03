Empresa de estações de água gratuita da Serra quer chegar a 1,5 mil cidades até 2030

Alex Sander da Rosa, sócio-fundador da Icehot. Icehot / Divulgação

Em três anos, mais de 60 milhões de litros de água foram oferecidos gratuitamente pela Icehot em espaços públicos como praças, parques e locais de grande circulação. A empresa, nascida em Bento Gonçalves, está presente com bebedouros em mais de 400 cidades brasileiras e projeta chegar até o final do ano em 450 municípios. Entre os novos destinos, Monte Belo do Sul, Coronel Pilar, São Vendelino e Veranópolis. A meta até 2030 é mais ambiciosa: atingir 1,5 mil cidades.

Desde 2022, a Icehot já evitou o descarte de 57,8 milhões de garrafas plásticas e a expectativa é que até o final de 2025 o número chegue a mais de 92 milhões de unidades poupadas, o que representa cerca de 2,9 milhões por mês.

O balanço é possível porque os equipamentos contam com monitoramento que envia dados em tempo real sobre consumo, acionamentos e economia de plástico e CO2. A tecnologia inclui sistemas automáticos de segurança, como desligamento após 30 segundos e acionamento seguro para água quente.