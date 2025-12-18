Empresa caxiense muda para sede seis vezes maior e projeta crescer 70% em 2026 com soluções em energia

Sócios Valderez Gaboardi, Willian Gaboardi e Rafael Mattos. Rafaela Tumelero / Divulgação

A Ilumiserra Soluções em Energia encerra 2025 de casa nova. E maior. A empresa caxiense está agora em uma sede de 1,5 mil metros quadrados, no bairro Salgado Filho. É seis vezes maior do que a anterior, cuja sala comercial situava-se na Avenida Itália. Além disso, a nova estrutura centraliza no mesmo pavilhão o estoque e o estacionamento, antes separados.

— O nosso setor de energia solar está na contramão do mercado, com crescimento exponencial, porque vendemos "economia", um diferencial muito bem-vindo em um contexto tão instável — destaca Rafael Mattos, diretor administrativo da Ilumiserra, que tem como sócios o engenheiro civil Willian Gaboardi e o empresário Valderez Gaboardi.

O crescimento neste ano deve ser de 30% em relação a 2024, com vendas na ordem de R$ 18 milhões. Para 2026, a meta é atingir contratos de R$ 30 milhões, uma escalada de 70% sobre este ano, de olho na redução na conta de energia elétrica do setor corporativo. Com isso, a Ilumiserra Soluções em Energia prevê reforço de 25% no time de funcionários em 2026.

Em janeiro, a empresa prevê fixar 3 mil placas solares em telhados ou solo, no caso do setor agrícola.

Para atender à demanda crescente da serra de Santa Catarina, a empresa planeja instalar no Estado vizinho seu primeiro escritório fora de Caxias do Sul, possivelmente já em 2026. Estão no radar cidades como Lages e Criciúma, essa no sul catarinense.

A expansão também responde ao novo posicionamento da companhia, que mudou de Ilumiserra Energia Solar para Ilumiserra Soluções em Energia.

Atualmente, a Ilumiserra tem, pelo menos, 700 usinas de energia solar instaladas ou em fase de projeto.