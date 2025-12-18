Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Empresa caxiense muda para sede seis vezes maior e projeta crescer 70% em 2026 com soluções em energia

Nova estrutura centraliza estoque e estacionamento, acompanhando crescimento de 30% em 2025

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS