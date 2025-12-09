Empresa caxiense de softwares de logística planeja ampliar atuação em e-commerce e varejo após crescimento acelerado

Charles Chinellato e Evandro Paulo Bombana, sócios-diretores da Fullsoft. Leandro de Araujo / Divulgação

Há 25 anos no mercado, a Fullsoft, empresa especialista em softwares de logística, quer expandir a atuação em 2026 com foco no e-commerce e nas redes de varejo e atacado. Esses são setores que mais investem em automação logística e por isso o foco da marca com sede em Caxias do Sul.

O planejamento é impulsionado pelos bons resultados dos últimos anos. Comandada pelos sócios-diretores Charles Chinellato e Evandro Paulo Bombana, a Fullsoft mantém, desde 2020, crescimento médio de 20% no faturamento anual.

O plano estratégico para os próximos anos também inclui ampliar a presença internacional (iniciada em 2023, com operações no Paraguai) e fortalecer a atuação nacional. Hoje, a Fullsoft está presente em 23 Estados brasileiros com mais de 250 operações.

O que faz