Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Eleição do Sindilojas Caxias terá chapa única

Márcia Regina Costa é a candidata para a gestão 2026-2030. Votação ocorre entre os dias 20 e 23 de janeiro

Juliana Bevilaqua

