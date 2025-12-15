Eleição do Sindilojas Caxias terá chapa única

Márcia Regina Costa é a candidata ao Sindilojas Caxias para a gestão 2026-2030. Atual primeira vice-presidente, ela lidera a chapa única que disputa o comando da entidade. Marcia é fundadora e diretora da Drops de Menta.
A eleição está marcada para ocorrer entre os dias 20 e 23 de janeiro, sendo que o mandato começa em 1º de abril. A votação será feita em formato exclusivamente online, por meio da plataforma Eleja. Rossano Boff, atual presidente, está na chapa como diretor financeiro.
Confira a nominata completa:
Diretoria
- Presidente: Márcia Regina Costa
- 1º vice-presidente: Leonardo Beretta
- 2º vice-presidente: Pedro Horn Sehbe
- Diretora administrativa: Lizete Zamboni Vieira
- Diretora administrativa substituta: Gisleida Aparecida Corso Jordani
- Diretor financeiro: Rossano Fernando Boff
- Diretora financeira substituta: Cíntia Montemezzo
- Membros suplentes: Gilmar Dal Pizzol, Greice Onzi, Danielle Cortelletti Rossi, Luan de Oliveira Vargas, Jussara Wachholz Leite, Evandro Michelon e Vagner Mattiollo
Conselho fiscal
- Membros efetivos: Marcos André Rossi Victorazzi, Idalice Teresinha Manchini e Rubens Pegorini Rafagnin
- Membros suplentes: Jairo Fraga da Silva, Denise Spiandorello e Ivanir Antônio Gasparin
Delegados representantes da Fecomércio
- Membros efetivos: Márcia Regina Costa e Leonardo Beretta
- Membros suplentes: Pedro Horn Sehbe e Rossano Fernando Boff