Eleição do Sindilojas Caxias terá chapa única

Márcia Regina Costa é a candidata ao Sindilojas Caxias para a gestão 2026-2030. Atual primeira vice-presidente, ela lidera a chapa única que disputa o comando da entidade. Marcia é fundadora e diretora da Drops de Menta.

A eleição está marcada para ocorrer entre os dias 20 e 23 de janeiro, sendo que o mandato começa em 1º de abril. A votação será feita em formato exclusivamente online, por meio da plataforma Eleja. Rossano Boff, atual presidente, está na chapa como diretor financeiro.