Educação, diversidade e desenvolvimento regional: os planos de Paulo Scopel no Simecs

Nascido na localidade de São Bráz, interior de Caxias do Sul, Paulo Scopel mudou-se ainda criança para a cidade. Quando tinha idade para cursar Senai, inscreveu-se para o curso de fresador, muito disputado na época. Passou na prova e iniciou sua trajetória na indústria como cotista na Agrale. Trabalhou como empregado até abrir uma empresa em sociedade com um colega. Há 20 anos, inaugurava a Inova Matrizes:
— Profissionalmente, o Senai foi tudo para mim. Meu pai era servente de pedreiro e minha mãe bordadeira. Eu não tinha conhecimento nenhum da indústria. Bah, quando falo de Senai, meus olhos brilham, porque para mim foi muito importante.
Por isso, a formação profissional será uma das prioridades de sua gestão à frente do Simecs, o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região. Eleito para liderar a entidade a partir de janeiro, Scopel quer fortalecer o projeto Escola do Amanhã, iniciativa destinada a jovens entre 14 e 16 anos e criada na gestão de Ubiratã Rezler, em 2023.
Ele também quer promover maior inserção de mulheres no sindicato, o que já começou com a presença de Cíntia Buzin como vice-presidente Administrativo e Financeiro da entidade, assim como trabalhar pela região em parceria com outras entidades.
Nesta entrevista, Scopel detalha as prioridades. Confira:
Quais são os planos da sua gestão?
Temos três anos pela frente e um dos meus planos é ter maior presença feminina dentro da diretoria do Simecs. Temos a Cíntia como vice-presidente e trouxemos mais duas mulheres para compor a diretoria. Vimos com o evento Indústria Delas (realizado durante a Mercopar) que tem muita mulher dentro da indústria. Temos que colocar essas mulheres em evidência. Tem essa mística que a indústria tem mais homens, mas não, tem muita mulher. Temos que quebrar esse paradigma e trazer a mulher para dentro do Simecs haja visto que em todos os projetos, os eventos, os cursos que o Simecs tem propiciado para o associado, tem muita mulher participando. Elas estão vindo, estão participando, então, nada mais justo do que trazê-las para dentro da diretoria. Temos também que trabalhar em cima da educação. A Escola do Amanhã é um exemplo. Já é um sucesso, porque tem outras cidades querendo implantar. É um projeto simples, só que com uma tendência de no futuro termos um resultado muito bom. A representatividade também é a nossa bandeira. Queremos melhorar nossa cidade, então, não adianta eu trabalhar somente o Simecs. Eu tenho que trabalhar Caxias como um todo, tenho que trabalhar a nossa região como um todo. Falei com o Bruno (Dal Fré), que é do Simmme (Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Bento Gonçalves), para a gente se aproximar mais, conversar mais, para ver o que eles precisam, o que o Simecs precisa, o que a gente pode trabalhar, qual projeto podemos fazer juntos para melhorar nossa região. O Simecs criou núcleos nas cidades justamente para trabalhar toda a região. O Simecs tem que ser um agregador junto com outros sindicatos e entidades. Queremos trabalhar por uma Caxias melhor, por uma região melhor.
Tem essa mística que a indústria tem mais homens, mas não, tem muita mulher. Temos que quebrar esse paradigma e trazer a mulher para dentro do Simecs
PAULO SCOPEL
Novo presidente do Simecs
Tem previsão de criação de novas câmaras e núcleos?
A princípio, vamos manter o que tem. A tendência é melhorar um pouquinho. Os núcleos são novos, as câmaras já temos há mais tempo e já andam sozinhas. Como participei pelos últimos seis anos das câmaras, sabemos o que deu certo, o que não deu. A Câmara de Ferramentaria foi uma das que mais trabalhou, tem muitos projetos que deram certo e queremos continuar. Além da parceria que o Simecs tem com a Sicredi, fizemos uma direcionada para a Câmara Setorial de Ferramentaria. Fizemos um estudo com a Fiergs de internacionalização, então, o Simecs já está trabalhando isso, mas fizemos mais direcionado, fomos mais a fundo. Fizemos uma parceria com a Universidade de Durhan, na Inglaterra, e fizemos um piloto para exportação com todo o suporte da Fiergs, do Simecs e da universidade. São esses projetos que a gente quer começar a implantar e direcionar mais. Vamos trabalhar bastante e já estamos trabalhando as missões, as feiras. Quando falamos em feiras, não é simplesmente ir em uma feira. É conciliar a feira com visita técnica à empresas da região onde está acontecendo o evento. Visito uma empresa e vejo como é o processo, o que posso usar dentro da minha empresa.
Qual a expectativa para as negociações com o sindicato de trabalhadores neste ano?
Como eu já estive do outro lado, fui funcionário por algumas décadas, sei das dificuldades e vamos tentar trabalhar para que fique bom para ambos. Sabemos das dificuldades das empresas com toda essa crise econômica que assola não só o Brasil, mas o mundo inteiro, mas também sabemos das necessidades dos colaboradores. Vamos procurar conversar e tentar fazer para que fique bom para os dois.
O ano eleitoral pode influenciar de alguma maneira?
Não sei, essa é a resposta de milhões. Todo ano eleitoral é um ano complicado. Não deveria ser, deveria ter uma sequência, a economia não deveria se preocupar com o ano eleitoral. Se a gente quer ser um país com um futuro brilhante, tinha que ser diferente, separado. Ah, vai ter eleições? Eles que se resolvam, mas a economia andando, a indústria produzindo, que é o que precisamos. Precisamos que a indústria produza. A indústria produzindo gera riqueza, gera emprego, gera renda, o colaborador da indústria ganha, o cara do mercadinho do bairro ganha, a lojinha vende. É um ganha ganha. Será um ano atípico. Temos eleições, Copa do Mundo, uma reforma tributária que a maioria das empresas ainda não sabe como vai ser, se vai dar certo, se vai ter dificuldades, se vai conseguir faturar. E no meio disso, tem o dissídio, que os dois sindicatos têm que entender também o contexto geral para chegarem a um patamar que fique bom para ambos.