Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Cuidado com os golpes virtuais: 15% dos novos sites de e-commerce são maliciosos, alerta pesquisa

Levantamento identificou 2,9 mil sites de e-commerce maliciosos entre os 19 mil criados no último trimestre

