Cuidado com os golpes virtuais: 15% dos novos sites de e-commerce são maliciosos, alerta pesquisa

Comprar pela internet é cada vez mais comum, mas é preciso estar atento, especialmente neste fim de ano. Segundo pesquisa da Fortinet, em 2025, o volume de infraestrutura maliciosa recém-criada e as atividades para comprometimento de contas e exploração direcionada de sistemas de comércio eletrônico estão maiores.

O FortiGuard Labs, laboratório de inteligência da Fortinet, monitorou dados dos últimos três meses e revelou 2,9 mil endereços de sites de e-commerce considerados maliciosos. Esse volume representa 15% dos 19 mil novos sites de compras online registrados no último trimestre.

A análise observou, por exemplo, elevada presença de domínios que imitam grandes marcas de varejo. O relatório mapeou 14.986 nomes que aludem à marca Amazon, sendo 13,47% deles considerados maliciosos. O laboratório explica que, com pequenas variações, esses endereços são facilmente despercebidos quando os consumidores estão escolhendo e comprando com rapidez e pressa.