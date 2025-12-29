Cooperativa vinícola da Serra irá investir R$ 10 milhões em 2026

Nova Aliança projeta safra de mais de 40 milhões de quilos de uva. Nova Aliança / Divulgação

O movimento iniciado em 2025 na Nova Aliança, quando a cooperativa aportou cerca de R$ 6 milhões em melhorias, segue no próximo ano. Para 2026, a vinícola planeja investimentos de R$ 10 milhões. O volume será destinado principalmente para a modernização dos processos produtivos e operacionais. Desse total, R$ 4 milhões serão destinados ao enoturismo em Flores da Cunha, além da atualização dos sistemas de refrigeração e armazenagem em Farroupilha.

Em 2025, a Nova Aliança ampliou a capacidade produtiva, modernizou áreas estratégicas e fortaleceu a qualidade dos produtos. Entre as principais ações, a conclusão do processo de importação das prensas contínuas, que somaram R$ 3,5 milhões em investimento. Cerca de R$ 500 mil foram investidos no desenvolvimento de vinhos desalcoolizados que chegarão ao mercado em 2026 com novos rótulos.

A modernização avançou também com melhorias no sistema de envase em embalagens Tetra Pak. Na Fazenda Santa Colina, na Campanha Gaúcha, foi aplicado R$ 1 milhão para aquisição de novas barricas e qualificação da estrutura destinada à elaboração de espumantes.

A matriz da cooperativa responde por 49% da produção, com foco em suco de uva (90%) e vinhos e espumantes (10%). Farroupilha concentra outros 49%, divididos igualmente entre sucos e vinho/espumantes, enquanto Santana do Livramento, onde são elaborados 100% dos vinhos finos e espumantes, representa 2% do volume total.

Safra

Com mais de 600 famílias cooperadas distribuídas em 15 municípios da Serra, a Nova Aliança projeta para a safra 2026 mais de 40 milhões de quilos de uvas, sendo 1 milhão de quilos do cultivo orgânico. Em Santana do Livramento, que tem 60 hectares de plantação, a meta é dobrar a área nos próximos 10 anos.

Documentário

O ano da Nova Aliança encerra também com um bonito reconhecimento. A vinícola está presente no documentário "Histórias de um mundo melhor", alusivo ao Ano Internacional do Cooperativismo e organizado pela Organização das Cooperativas do Brasil (OCB). No filme lançado neste mês, a Nova Aliança representa o agro brasileiro.