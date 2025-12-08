Conheça os melhores vinhos e espumantes feitos com a uva Lorena

Dos 28 rótulos premiados na 1ª Seleção de Vinhos da Variedade BRS Lorena, 20 são gaúchos. Nenhuma surpresa, afinal, a grande concentração da produção dessa uva está no Rio Grande do Sul. O Estado responde por mais de 80% da área implantada da Lorena, uva tipicamente brasileira.
Entre os ganhadores da competição, vinícolas conhecidas como Casa Perini, Adega Chesini, Arbugeri, Cappeletti, Gaio, Garibaldi, Grutinha, Lovatel, Nova Aliança, Rossato, São João e Tonini.
Apenas duas bebidas receberam medalha grande ouro: o vinho branco de mesa seco LJ, da Vinhos Lermen Jaeger, de Cruzeiro do Sul (RS), e o vinho licoroso Gumercindo de Góes, da Vinícola Góes, de São Roque (SP).
O concurso foi realizado pela Embrapa Uva e Vinho e pelo Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS). A Lorena é uma variedade desenvolvida pela Embrapa Uva e Vinho a partir do cruzamento entre Malvasia Bianca e Seyval. Ela foi lançada em 2001.
Confira os ganhadores
Suco de Uva Integral Natural (100% BRS Lorena)
- Medalha de Ouro: Perini — Suco de Uva Branco Integral — 300ml, da Vinícola Perini.
Vinho Branco de Mesa Demi-sec
- Medalha de Ouro: Le Ragazze Lorena, da Adega Chesini.
Vinho Branco de Mesa Frisante Demi-sec
- Medalha de Ouro: Vinho Frisante Costa Real Branco Demi-sec, da Cooperativa Vinícola Garibaldi.
Vinho Branco de Mesa Frisante Suave
- Medalha de Ouro: Sauv Lorena Frisante, da Vinícola Góes.
Vinho branco de mesa seco
- Medalha Grande Ouro: Vinho Branco de Mesa Seco LJ, da Vinhos Lermen Jaeger
- Medalha de Ouro: Adega Chesini Lorena Seco, da Adega Chesini; Vinho de Mesa Branco Seco Lorena, da Alma Galiza; Palmeiras Fragmentos, da Vinícola Arbugeri; Lorena Gioia, da Vinícola Betiatto; Vinho de Mesa Branco Seco Lorena Bianchin, da Vinícola Bianchin; Vinho de Mesa Branco Seco Lorena, da Vinícola Cappelletti; Vinho de Mesa Branco Lorena Seco, da Vinícola Gaio; Vino Di Bartolo Branco Seco; da Cooperativa Vinícola Garibaldi; Tempos de Góes, da Vinícola Góes; Vinhos Tradição — Lote 1, da Vinícola Grutinha (Vinhos Tradição); Vinhos Tradição — Lote 2, da Vinícola Grutinha (Vinhos Tradição); Vinho de Mesa Branco Seco Lorena Halberth, da Vinícola Halberth; Vinho de Mesa Branco Seco Lorena, da Vinícola Lovatel; Collina Del Sole, da Nova Aliança Vinícola Cooperativa; Vinho Branco de Mesa Seco Lorena, da Vinícola Rossato; Vinho Branco de Mesa Seco Lorena, da Cooperativa Vinícola São João; Vinho de Mesa Branco Seco Lorena, da Vinícola Tonini.
Vinho Branco de Mesa Suave
- Medalha de Ouro: Collina Del Sole Nova, da Aliança Vinícola Cooperativa.
- Medalha de Prata: Vinho de Mesa Branco Suave - 4,55 litros, da Vinícola Cappelletti.
Vinho Espumante Natural Brut
- Medalha de Ouro: Vinho Espumante Natural Branco Brut Lorena, da Alma Galiza.
Vinho Espumante Natural Suave
- Medalha de Ouro: Saint Elizie, da Nova Aliança Vinícola Cooperativa.
Vinho Licoroso
- Medalha Grande Ouro: Gumercindo de Góes, da Vinícola Góes.
- Medalha de Ouro: Lorena Licoroso, da Vale do Gongo.