Conheça a granja de Farroupilha que começou com 20 galinhas e hoje abastece todo o RS

Daniel Bampi é um dos proprietários da Ovos Bampi. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O entrevistado desta semana do podcast Caixa-Forte é Daniel Bampi, um dos proprietários da Ovos Bampi, de Farroupilha. O município lidera a produção de ovos no RS. Segundo dados de 2024 da Plataforma de Defesa Sanitária Animal do Estado, a cidade pode abrigar até 2,1 milhões de aves.

Bampi não revela a produção da empresa dele, mas garante que tem participação importante nesses números. São duas unidades em Farroupilha e uma em Alto Feliz.

Além de ovos brancos e vermelhos, a granja produz ovos de codorna e ovos pasteurizados. Recentemente, a empresa lançou uma embalagem apenas com claras de ovos. Em breve, vai apresentar a versão saborizada.