Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Conheça a granja de Farroupilha que começou com 20 galinhas e hoje abastece todo o RS

Daniel Bampi é o entrevistado desta semana do podcast Caixa-Forte 

