Complexo comercial em Caxias realiza programação  de Natal nesta quinta-feira com chegada do Papai Noel

Jouber Pereira / Divulgação

O W Tower (na Rua Alfredo Chaves, perto da prefeitura) repete a boa experiência dos anos anteriores e presenteia a comunidade caxiense nesta quinta-feira (4) com a 3ª edição da Noite Feliz.

A programação, das 18h às 21h, terá atrações musicais, como o tenor e violonista Celso Santos, e a tradicional chegada do Papai Noel.

Pizza, pipoca e algodão doce, entre outras delícias, estarão à venda. As lojas do W Tower apresentarão surpresas aos visitantes.