Com Salvattore de volta, roteiro Altos Montes soma 21 vinícolas e reforça turismo do vinho em Flores da Cunha e Nova Pádua

Daniel Salvador, enólogo e sócio-proprietário da vinícola. Salvattore / Divulgação

De Flores da Cunha, a Vinícola Salvattore está de volta à Associação de Produtores dos Vinhos dos Altos Montes. Com o retorno, a rota turística, que abrange também a cidade de Nova Pádua, passa a reunir 21 vinícolas e outros 21 estabelecimentos enoturísticos.

— Fomos uma das primeiras nesse movimento na cidade e já fizemos parte da entidade em um momento anterior. Hoje, retornamos porque enxergamos uma Altos Montes mais estruturada, fortalecida e com uma visão muito clara de futuro — diz Daniel Salvador, enólogo e sócio-proprietário da vinícola.