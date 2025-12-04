Com público recorde, edição 2025 do Festival Sálvia movimenta mais de R$ 1 milhão

Festival recebeu 30.155 visitantes em dois dias. Leandra Romani / Divulgação

Os números da 6ª edição do Sálvia _ Festival de Arte, Cultura e Gastronomia de Caxias do Sul — mostram um evento consolidado e em crescimento significativo. Realizado no sábado (29) e domingo (30), na Praça das Feiras, o Sálvia movimentou R$ 1.037.762, resultado do apetite de 30.155 visitantes de mais de 18 cidades. Em 2024, foram R$ 761 mil na economia local e 22.355 pessoas.

Conforme a organização, foram consumidos durante os dois dias:

1.895 litros em cerveja e chopp

1.894 litros em vinhos, espumantes, drinks e sucos

4.259 pratos, entre alimentação e sobremesas

A edição deste ano também apresentou aumento nos indicadores socioambientais: 542 quilos de lixos recicláveis, 673 quilos de compostáveis, o que permitiu deixar de emitir 457 quilos de CO² na atmosfera e 141 quilos de rejeitos corretamente destinados. Em 2024, foram alcançados números de 355 quilos de lixos recicláveis, 351 quilos de compostáveis e 153,5 quilos de rejeitos.

— O festival demonstrou que eventos de rua bem estruturados geram retorno concreto para Caxias do Sul. Ao reunir boa gastronomia, música de qualidade e um ambiente acolhedor, criamos um cenário que favorece novos negócios, visibilidade para as marcas e maior circulação na cidade — destaca Lisete Alberici Oselame, diretora da Interface Eventos, realizadora do Sálvia.