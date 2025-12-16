Com investimento de R$ 4,5 milhões, novo complexo da Humana Saúde em Caxias já está em funcionamento

Já está em funcionamento o novo complexo da Humana Saúde em Caxias do Sul. O espaço fica na Avenida Ruben Bento Alves, 1.166, no bairro Santa Catarina, tem uma área de cerca de 3,6 mil metros quadrados e oferece desde pronto atendimento adulto até tratamentos de alta complexidade, como área oncomédica equipada para realização de quimioterapia e consultas especializadas.