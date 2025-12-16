Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Com investimento de R$ 4,5 milhões, novo complexo da Humana Saúde em Caxias já está em funcionamento

Espaço tem área de cerca de 3,6 mil metros quadrados e oferece desde pronto atendimento adulto até tratamentos de alta complexidade

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS