Com investimento de R$ 4,5 milhões, novo complexo da Humana Saúde em Caxias já está em funcionamento

Já está em funcionamento o novo complexo da Humana Saúde em Caxias do Sul. O espaço fica na Avenida Ruben Bento Alves, 1.166, no bairro Santa Catarina, tem uma área de cerca de 3,6 mil metros quadrados e oferece desde pronto atendimento adulto até tratamentos de alta complexidade, como área oncomédica equipada para realização de quimioterapia e consultas especializadas.
A novidade é um empreendimento da Athena Saúde e recebeu investimento de R$ 4,5 milhões em infraestrutura e tecnologia. Serviços administrativos para processos burocráticos, como aprovação de cirurgias, permanecem no prédio atual da operadora, na Avenida Júlio de Castilhos, no Centro.