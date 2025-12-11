Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Cerca de 41% dos passageiros do transporte coletivo em Caxias são trabalhadores que usam vale-transporte

Previsão de reajuste pode elevar o valor da tarifa para R$ 6,50, para pagamento com o cartão Caxias Urbano, e R$ 9, em dinheiro

