Cerca de 41% dos passageiros do transporte coletivo em Caxias são trabalhadores que usam vale-transporte

Antonio Valiente / Agencia RBS

Se a previsão de aumento de 20% no valor das passagens de ônibus em Caxias do Sul para 2026 se confirmar, milhares de trabalhadores que usam o transporte diariamente serão afetados, assim como as empresas que fornecem o vale-transporte para os funcionários.

Conforme dados da Visate, de novembro de 2024 a outubro de 2025, foram transportados 10.320.251 passageiros que utilizaram vale-transporte fornecido pelas empresas onde estão empregados. A quantidade representa 41,75% do total de pessoas que utilizam o transporte coletivo em Caxias.

O vale-transporte é um direito obrigatório para trabalhadores com carteira assinada para uso em transporte público e deve ser fornecido pelo empregador com desconto máximo de 6% do salário.

Pouco atrativo

Se o reajuste de 20% for confirmado, a passagem que hoje é de R$ 5,45 para quem paga por meio do cartão Caxias Urbano passará para R$ 6,50, e de R$ 7,50 para R$ 9 para pagamento em dinheiro.