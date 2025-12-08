Caxias do Sul é finalista em prêmio da Organização Mundial de Jornalismo Turístico

Jornalistas da OMPT conheceram Caxias do Sul em novembro. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O turismo de Caxias do Sul está entre os finalistas da 11ª edição do Prêmio Pasaporte Aberto da Organização Mundial de Jornalismo Turístico (OMPT). A cidade disputa a premiação nas seguintes categorias:

Melhor proposta turística: marca Curta Caxias

marca Curta Caxias Trabalho em equipe: Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico

Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico Organização colaboradora: Caxias Convention & Visitors Bureau

Caxias Convention & Visitors Bureau Relevância social: Temos que investir em marketing (episódio 64 do podcast Caixa-Forte)

Dois conteúdos sobre Caxias do Sul também estão na final — em novembro, a cidade sediou o 15º Congresso da OMPT e recebeu jornalistas e profissionais de turismo de diferente países.

Vídeo com impacto social: Caxias 2025, do Viva Misiones, Argentina

Caxias 2025, do Viva Misiones, Argentina Investigação jornalística: Herdeiros de um Projeto, Órfãos de um Passaporte: os 150 anos da imigração italiana no Brasil, de Eliane de Souza, São Paulo.