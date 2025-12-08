Caxias do Sul é finalista em prêmio da Organização Mundial de Jornalismo Turístico

O turismo de Caxias do Sul está entre os finalistas da 11ª edição do Prêmio Pasaporte Aberto da Organização Mundial de Jornalismo Turístico (OMPT). A cidade disputa a premiação nas seguintes categorias:
- Melhor proposta turística: marca Curta Caxias
- Trabalho em equipe: Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico
- Organização colaboradora: Caxias Convention & Visitors Bureau
- Relevância social: Temos que investir em marketing (episódio 64 do podcast Caixa-Forte)
Dois conteúdos sobre Caxias do Sul também estão na final — em novembro, a cidade sediou o 15º Congresso da OMPT e recebeu jornalistas e profissionais de turismo de diferente países.
- Vídeo com impacto social: Caxias 2025, do Viva Misiones, Argentina
- Investigação jornalística: Herdeiros de um Projeto, Órfãos de um Passaporte: os 150 anos da imigração italiana no Brasil, de Eliane de Souza, São Paulo.
Os nomeados foram divulgados neste domingo, em evento da OMPT em Tepeapulco, México. Os ganhadores serão conhecidos no dia 30 janeiro, em cerimônia no Panamá, sede da edição 2026 do Prêmio Passaporte Aberto. A relação dos finalistas está no site da OMPT.