Brasil conquista 730 premiações em concursos de vinhos e espumantes em 2025

Número está abaixo do conquistado em 2024, mas ainda assim é expressivo. Jeferson Soldi / divulgação

O Brasil fecha o ano com 730 premiações conquistadas em concursos de vinhos e espumantes realizados em 13 países. O número está abaixo do conquistado em 2024, quando foram 776, mas ainda assim é expressivo. Foram 66 medalhas grande ouro, 358 ouro, 125 prata, 147 bronze, 22 menções honrosas e 12 prêmios especiais.

Do total, 564 distinções vieram de competições internacionais: Argentina, Canadá, Chile, China, Espanha, França, Hungria, Itália, Moldávia, Reino Unido, Suíça e Uruguai. Somente no Decanter World Wine Awards, no International Wine Challenge e no International Wine & Spirits Competition, realizados no Reino Unido, o Brasil conquistou 238 premiações.