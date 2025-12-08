Boccati lança brandy de 50 anos e cachaça envelhecida para comemorar aniversário de 30 anos da empresa

Brandy é vendido em caixa confeccionada com a própria barrica que abrigou o líquido durante o envelhecimento. Boccati / Divulgação

As comemorações dos 30 anos da Boccati não param. Agora, a empresa caxiense lança dois produtos especiais para o aniversário: um brandy com 50 anos de destilação e uma cachaça envelhecida por 10 anos, elaborados em parceria com a Nova Aliança Vinícola Cooperativa e Casa Bucco, respectivamente.

Leia Mais Um ano após incêndio, fábrica de chocolates renasce maior e mais moderna em Flores da Cunha

O brandy surgiu a partir de um vinho branco elaborado na década de 1970 com uvas trebbiano da Serra. A bebida foi envelhecida em madeiras nobres de grápia e canjerana, além de receber finalização em carvalho francês.

O lançamento tem edição limitada de 300 garrafas e é vendido em uma caixa confeccionada com a própria barrica que abrigou o líquido durante o envelhecimento. A cachaça comemorativa, envelhecida em barricas de carvalho francês e americano, também é limitada a 300 unidades.

A cachaça comemorativa é limitada a 300 unidades. Boccati / Divulgação