Azeite com chá? Olivas de Gramado e Tea Shop lançam linha inédita

Duas marcas superconceituadas uniram sabores e aromas para elaboração de produtos que prometem uma experiência saborosa: azeites extravirgem da Olivas de Gramado infusionados com blends de chás da Tea Shop.
Além do uso com massas, carnes, peixes e saladas, as criações combinam com queijos, frutas, bolos e sorvetes e o que mais a criatividade permitir.
O lançamento é composto por um kit com seis diferentes sabores. Tem, por exemplo, azeite de oliva com mescla de chás pretos, maçã, coco, hibisco e frutas vermelhas e com mistura à base de alecrim, maçã e melissa — só uma amostrinha para despertar a curiosidade.
O kit está à venda na Olivas de Gramado, nas lojas Tea Shop e nos sites das duas marcas. O valor é de R$ 229,90.