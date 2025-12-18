Associação Brasileira de Sommeliers no RS se mudará para casa histórica dentro do parque de eventos de Bento Gonçalves

Edificação foi inaugurada pela diretoria da Fenavinho em 1980 como a Casa do Agricultor. Ediane Casagrande / Divulgação

O ano de 2026 será de mudança de endereço para a seção gaúcha da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS). A entidade terá uma sede dentro do parque de eventos de Bento Gonçalves. No novo espaço haverá sala de aula e ambientes para atividades formativas e projetos voltados ao desenvolvimento da cultura do vinho.

— A ABS já vinha, há algum tempo, planejando uma sede maior, que permitisse expandir nossos projetos. Quando surgiu a possibilidade de ocupar essa casa histórica dentro da Fundaparque, entendemos que era o lugar ideal, inclusive pela simbologia que carrega — diz Caroline Dani, presidente da associação.

A nova casa locada, com apoio da Fundaparque, fica próxima ao Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do RS (Consevitis), à União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra) e ao Centro de Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC), o que facilita parcerias, projetos conjuntos e apoio institucional.

A mudança deve ocorrer a tempo da Wine South America, em maio. Antes, a casa, que já abrigou o Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), passará por uma revitalização, com recursos de emenda do deputado Guilherme Pasin.

Casa já abrigou o Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin). Ediane Casagrande / Divulgação

O local foi inaugurado pela diretoria da Fenavinho em 1980 como a Casa do Agricultor. Na época, foi concebida para rememorar a moradia dos imigrantes italianos.