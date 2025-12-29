ARH Serrana inicia 2026 com nova presidente e foco em inovação e aproximação estratégica

Silvana é psicóloga e gestora de RH. Lucas Dallagnol / Divulgação

A Associação Serrana de Recursos Humanos (ARH Serrana) tem nova presidente a partir de 1º de janeiro. Silvana Siqueira assume o posto dando continuidade ao trabalho de Denise Armesto Maschio, que presidiu a associação nos últimos três anos.

Leia Mais Relojoaria e ótica de Caxias do Sul embarca em janeiro para feira de varejo em Nova York

Psicóloga e gestora de RH na Fusopar, Silvana é natural de Santo Angelo e chegou em Caxias em 2011. Logo, conheceu a ARH, por intermédio da ex- presidente Zilda da Silva, e se tornou integrante da associação em 2014.

Silvana terá na ARH Elaine Regina Hoffmann, Saymon Curtinaz de Freitas, Priscila Lovatel, Joziane Gasparetto e Cláudia Mara Pontel como vice- presidentes, cada um em áreas distintas.

Nesta conversa, ela fala dos planos para a gestão, como uma empresa pode se tornar um bom local para se trabalhar e os desafios para o setor em 2026. Confira:

Quais são as novidades da sua gestão? Tivemos a aprovação da diretoria de Inovação e Tecnologia, que vai trazer inovações, vai poder pensar esse aspecto para gestão de pessoas. Outra novidade que nós iremos trabalhar fortemente é a aproximação dos executivos, do nível de diretoria com o nível de RH, porque nós entendemos que o RH é extremamente estratégico dentro de uma organização. Eu falo muito pela minha trajetória, porque hoje sou gestora de RH da segunda melhor empresa para se trabalhar na Serra gaúcha, ranqueada pelo GPTW (Great Place to Work), que é a Fusopar. Nós estamos muito envolvidos com a tomada de decisões, trabalhando muito em parceria sempre com a direção, muito próximos da direção e eu entendo que hoje os RHs precisam ter esse papel estratégico, porque senão o RH fica distante. Se o RH não está envolvido na tomada de decisões e engajando, ele não consegue ter esse papel de transformação dentro da organização. Nós iremos trazer um painel voltado para executivos, para alta gestão das organizações fazendo esse convite para que a gente possa fortalecer essas relações.

A gente percebe esse adoecimento das pessoas. O segredo e o desafio é trabalhar isso, é possibilitar ambientes saudáveis onde as pessoas possam se sentir bem em estar ali, onde elas possam produzir e essa produção, essa entrega tem que ser uma consequência. SILVANA SIQUEIRA Presidente da ARH Serrana

Como uma empresa pode se tornar um local tão bom para se trabalhar a ponto de ser ranqueada?

É um conjunto de práticas. Eu entendo que tem que ser algo genuíno, algo que esteja na cultura da empresa. Hoje, por exemplo, felicidade da equipe é um dos valores dentro da Fusopar. Prezamos muito pelo ambiente saudável, pelo ambiente bom, onde os profissionais consigam ter liberdade para trabalhar, onde eles possam ter acolhimento, carinho, onde possam crescer, onde são respeitados independente de qualquer situação, porque a diversidade nos enriquece como organização. Entendo que um ambiente bom para se trabalhar é um ambiente que envolve todos esses aspectos, que tem um olhar para pessoas e sempre considera pessoas como o coração. Pessoas são a parte que pulsa. Sem as pessoas nós nunca teremos uma entrega, um resultado. As pessoas são, de fato, o bem maior da empresa.