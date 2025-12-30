Após quase fechar as portas, marca tradicional de moda praia de Caxias do Sul ganha nova vida e aposta em expansão

Sinônimo de moda praia em Caxias do Sul, a Periscópio já viveu muitos verões. Mas sob a direção de Laurie Gubert e Samuel Guerra esse é o primeiro. A marca, fundada em 1982, foi adquirida pelo casal em março e já passou por algumas mudanças nos últimos meses. Produtos de meia estação e acessórios foram incorporados, e a loja, na Avenida Júlio de Castilhos, em São Pelegrino, passou por uma reforma.
— Estamos em um momento muito bom, o crescimento do faturamento é notável. Ao longo do ano, cresceu cerca de 25% por mês. A expectativa é fechar dezembro com crescimento de 50% — diz Samuel, acrescentando que junho e julho foram meses bons porque muitas pessoas costumam viajar nas férias de inverno para destinos onde faz calor.
Para o próximo ano, a dupla quer expandir o negócio com a criação do e-commerce. Para o futuro, a ideia é ter filiais em outras cidades. Eles apostam nas duas estratégias para reduzir a sazonalidade e garantir vendas de maios, biquínis e sungas durante todo o ano.
Peças que vestem gerações
A chegada de Laurie e Samuel representa uma nova fase para a Periscópio, que quase fechou as portas. Helena e Aldino Lamonatto, antigos proprietários, já tinham decidido encerrar a operação, tanto que a fábrica estava parada desde abril de 2023. Os filhos seguiram outras profissões e não havia interessados em seguir com o negócio.
Quando Laurie ficou sabendo, conversou com Samuel e ambos fizeram uma proposta para Helena e Aldino.
— Eles adoraram, porque foi uma forma de manter viva a marca — conta Laurie.
Gostaram tanto que até ajudaram os novos proprietários na largada com conselhos e orientações. Ex-funcionárias da fábrica, localizada no bairro Santa Catarina, foram recontratadas e agora fazem parte da "nova" equipe que produz cerca de 1,2 mil peças por mês da marca que veste gerações.
— Tem clientes que são avó, mãe e filha da mesma família — orgulha-se Laurie.