Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Após quase fechar as portas, marca tradicional de moda praia de Caxias do Sul ganha nova vida e aposta em expansão

Empresa está sob nova direção desde março e planeja lançar e-commerce em 2026

