Ampliação da loja, criação de cave especial e novo tour: as novidades da Miolo

Loja da Miolo foi ampliada no Vale dos Vinhedos. Finestra Studio / Divulgação

A jornalista Carolina Klóss colabora com a titular deste espaço, Juliana Bevilaqua

Reconhecida e premiada internacionalmente, a Vinícola Miolo tem quase 40 anos de história, mas não deixa de inovar e qualificar, ano após ano, seus produtos e serviços.

Prova disso são os lançamentos apresentados nessa semana pelo empreendimento no Vale dos Vinhedos, na Serra.

O primeiro deles é a ampliação da loja, que duplicou de área, passando de 144 m² para 280 m². O espaço, assinado pela arquiteta Clarissa Zanatta, recebeu ainda melhorias estruturais e tecnológicas.

A ambientação destaca as quatro unidades brasileiras: Vinícola Miolo (Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves), Vinícola Seival (Campanha Meridional, Candiota/RS), Vinícola Terranova (Vale do São Francisco, Casa Nova/BA) e Vinícola Almadén (Campanha Central, Santana do Livramento/RS) — além da Bodega Renacer (Luján de Cuyo, Mendoza/Argentina).

A nova recepção da loja já mostra que o espaço está ainda mais moderno. No térreo, a loja se conecta-se à Varanda dos Plátanos, um ambiente de 62 m² com lareira externa que pode sediar pequenas degustações durante todo o ano. No mesmo andar também está a maior sala de degustação da vinícola, remodelada e ainda mais confortável.

No segundo piso, a grande inovação, o rooftop que, com 135 m², vai poder sediar desde pequenas celebrações até degustações para até 80 pessoas. Neste piso também há, ainda, um auditório preparado para atender treinamentos e eventos especializados.

Com esse novo Complexo Enoturístico, a Miolo projeta ampliar em 20% o fluxo de visitantes, que hoje supera 200 mil pessoas por ano.

_ Mais do que ampliar espaços, criamos condições para receber melhor e aproximar ainda mais o público da cultura do vinho brasileiro _ afirma Adriano Miolo, diretor superintendente do Miolo Wine Group.

Oito ovos de concreto estão na Cave Giuseppe Miolo Finestra Studio / Divulgação

A Cave Giuseppe

No interior da vinícola, outra novidade, a Cave Giuseppe, com oito ovos de concreto utilizados na elaboração dos vinhos da linha Miolo Giuseppe, cada um com capacidade para 3,1 mil litros. O espaço ainda tem integração direta com a sala de barricas, todas francesas, segundo Adriano, que agora funciona como sala de degustação (para 24 pessoas) do novo Tour Giuseppe Miolo.

Mas e o que é o Tour Giuseppe Miolo – História e Inovação?

Ele é outro lançamento da temporada 2026 da vinícola e um dos grandes destaques, de acordo com Adriano, ao combinar narrativa, patrimônio e experimentação sensorial em uma degustação dentro da nova Cave Giuseppe.

A experiência começa no Vinhedo Modelo e segue para a Cantina Histórica, onde é servido o espumante Miolo Millésime DOVV.

Em seguida, os visitantes acessam a Cave Giuseppe, onde ocorre a degustação desconstruída, em que o visitante prova três amostras — uma retirada diretamente dos ovos de concreto e outra das barricas de carvalho — ambas correspondentes ao Chardonnay DOVV.

A terceira taça apresenta o Miolo Giuseppe Chardonnay DOVV já no corte final, ou seja, como é vendido nas lojas. Depois, são degustados o branco Miolo Giuseppe Semillon, elaborado na Campanha Central, e o tinto Miolo Giuseppe Merlot/Cabernet Sauvignon DOVV.

Neste percurso, o visitante conhece a evolução tecnológica da Miolo, que começa com as pipas de grápia, passa pelos tanques de aço inox, segue com os ovos de concreto e termina nas barricas de carvalho francês.

Exclusivo para quem realiza o tour, o acesso à Cave Giuseppe é oferecido todos os dias da semana, com sessões pela manhã e à tarde.

Mais novidades

A temporada 2026 também apresenta o novo Tour Torre Miolo – Denominação de Origem Vale dos Vinhedos, que unifica os antigos roteiros DOVV Espumantes e DOVV Vinhos em uma única vivência.

A experiência inicia no Vinhedo Modelo e segue com a degustação de espumantes a 45 metros de altura, na Torre Miolo, um mirante com vista 360 graus para o Vale dos Vinhedos. Já os vinhos são degustados na ala subterrânea, na Cave de Barricas.

Outra experiência que se renova é Os Sete Lendários Miolo, dedicada aos sete tintos ícones elaborados somente em safras excepcionais nos quatro terroirs brasileiros onde a Miolo atua. Na degustação, o visitante conhece rótulos que se tornaram patrimônio da marca: Miolo Merlot Terroir, Miolo Testardi Syrah, Miolo Quinta do Seival Castas Portuguesas, Miolo Vinhas Velhas Tannat, Miolo Sesmarias, Miolo Sebrumo Cabernet Sauvignon e Miolo Lote 43.

A antiga "visita tradicional" também foi atualizada e agora dá lugar ao Tour Miolo | História e Terroirs, que passou de quatro para cinco rótulos: Campanha Meridional, Campanha Central, Vale dos Vinhedos, Vale do São Francisco e Mendoza, na Argentina. A experiência começa no Vinhedo Modelo e segue para a Cantina Histórica, onde é degustado um espumante. Dali, o percurso passa pela área produtiva até chegar à Sala de Degustação que fica junto ao prédio da loja.

Para permitir que cada visitante descubra a Miolo de acordo com seu interesse, a vinícola também apresenta o inédito Flight’s Vinhos em Taça — experiências sem visita guiada que oferecem diferentes "voos" de degustação, cada um com quatro ou cinco taças - com valores entre R$ 50 e R$ 90.