Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Ampliação da loja, criação de cave especial e novo tour: as novidades da Miolo

Vinícola no Vale dos Vinhedos inaugura novo complexo enoturístico e projeta ampliar em 20% o fluxo de visitantes, que hoje supera 200 mil pessoas por ano

Carolina Klóss

