Aeroporto em Minas Gerais é o primeiro do Brasil a usar ônibus 100% elétricos da Marcopolo

O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte deu um importante passo na transição para uma mobilidade sustentável e de zero ou baixa emissão com a aquisição de dois ônibus Attivi Integral da Marcopolo. Com isso, o terminal mineiro se torna o primeiro no Brasil a contar com os veículos 100% elétricos da companhia caxiense.
Eles têm capacidade para 81 passageiros, sendo 40 em pé e 41 sentados e serão usados para embarque e desembarque de passageiros. A autonomia é de até 280 quilômetros e o tempo de carga é de até quatro horas.
Além do Attivi Integral, a Marcopolo já possui cerca de 1 mil ônibus elétricos e híbridos desenvolvidos com chassis de parceiros que circulam em diversos países, como Colômbia, Chile, México e Austrália, além do Brasil.