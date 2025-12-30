Aeroporto em Minas Gerais é o primeiro do Brasil a usar ônibus 100% elétricos da Marcopolo

Marcopolo / Divulgação

O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte deu um importante passo na transição para uma mobilidade sustentável e de zero ou baixa emissão com a aquisição de dois ônibus Attivi Integral da Marcopolo. Com isso, o terminal mineiro se torna o primeiro no Brasil a contar com os veículos 100% elétricos da companhia caxiense.

Eles têm capacidade para 81 passageiros, sendo 40 em pé e 41 sentados e serão usados para embarque e desembarque de passageiros. A autonomia é de até 280 quilômetros e o tempo de carga é de até quatro horas.