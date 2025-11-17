Vinícola de Vila Seca é a 26ª agroindústria familiar  caxiense cadastrada em programa estadual

Como a coluna já tinha contado, Caxias tem mais uma agroindústria. Inaugurou na última sexta-feira (14) a vinícola Casa Hevian. O empreendimento fica na Estrada Municipal José Catuzzo, na localidade de Nossa Senhora de Aparecida, em Vila Seca.
Fundada em 2019, a cantina agora é a 26ª agroindústria familiar caxiense cadastrada no Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf). Outros 14 empreendimentos estão em fase de registro.
A Casa Hevian elabora produtos como vinhos de mesa (niágara, lorena, bordô, isabel e vinhos suaves), vinhos finos (merlot e cabernet sauvignon), espumantes e sucos de uvas integrais, tanto branco quanto tinto.