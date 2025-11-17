Vinícola de Caxias do Sul lança primeiro vinho tranquilo multivarietal

Lançamento foi na sexta-feira (14). Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

Acaba de chegar ao mercado o primeiro vinho tranquilo com mais de um varietal da vinícola caxiense Lovatel (vinho tranquilo é aquele que passou por processo de fermentação natural e, por isso, não possui gás carbônico nem tem borbulhas características de um espumante).

O Cuvèe da marca Giuseppe Lovatel é elaborado com 65% de uvas cabernet sauvignon, 30% de merlot e 5% de tannat das safras 2023 e 2024. Envelhecido em barrica, tem potencial de guarda entre cinco e oito anos.

— É um vinho que vem para colocar a Lovatel no mercado com produtos com mais de um varietal, com varietais selecionados, e fazendo uma proposta mais contemporânea e acompanhando as tendências — explica o diretor financeiro Evandro Lovatel, acrescentando que a vinícola já teve um blend antes, um espumante nature.

O valor do novo rótulo é R$ 180.

Para 2026

A expectativa de Evandro é que o Cuvèe Giuseppe Lovatel possa ajudar a impulsionar as vendas da vinícola em 2026. Neste ano, a comercialização ficou abaixo do esperado e o crescimento não deve ser perceptível.

— Talvez algumas indefinições que pairaram na política se resolvam agora nesses últimos dias de 2025 e também se tenha uma economia um pouco mais estável no Brasil onde se permita que as pessoas também consigam comprar e degustar vinhos — espera.

