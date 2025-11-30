Vinícola da Serra amplia portfólio zero álcool e apresenta rótulos em voos nacionais

Nos últimos dias, a Salton levou para as alturas seus rótulos zero álcool. Parte integrante da nova campanha da vinícola, as bebidas sem álcool foram servidas em voos da Azul Linhas Aéreas que partiram do aeroporto de Viracopos, em Campinas, entre quarta (26) e sexta-feira (29), para Brasília, Porto Alegre e Recife.
O portfólio não alcoólico da Salton foi ampliado recentemente e ganhou o Zero Álcool Rouge, elaborado com um corte de uvas tintas, e o Salton Zero Álcool Tropical Blend, que combina uvas brancas. No total, são cinco rótulos sem álcool que simulam um espumante.
Os produtos estão à venda no site da Salton por R$ 39 a garrafa.