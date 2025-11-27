Vinícola da Serra amplia horários para curtir o Vale dos Vinhedos à noite

Durante a temporada primavera-verão, a Miolo estende o horário de atendimento no Vale dos Vinhedos às sextas e sábados até as 20h30min. O Wine Garden fica aberto por mais tempo também nestes dias: até as 21h. A novidade satisfaz uma demanda dos visitantes que querem aproveitar a noite na vinícola.
O novo roteiro, chamado de Miolo Anoitecer, oferece visitação e, claro, degustações. Há opções para quem quer contemplar o pôr do sol e para o anoitecer. As duas programações têm duração de 1h15min.
A experiência custa R$ 160 e pode ser reservada pelo site wine-locals.com