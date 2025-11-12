Vinícola da Serra amplia atuação com abertura de wine bar em Porto Alegre

Espaço fica no shopping Iguatemi. Caio Franco / Divulgação

Vinícola do Vale dos Vinhedos, a Amitié amplia a presença no Estado com a abertura de um wine bar no shopping Iguatemi, em Porto Alegre. No espaço, o primeiro da marca fora da sede, o público poderá provar os rótulos da premiada vinícola, além de participar de miniaulas, degustações, eventos e confrarias.

Conforme as proprietárias Andreia Gentilini e Juciane Casagrande, lojas de vinho são comuns em shoppings, mas o formato da Amitié, assinado por uma vinícola, não é usual neste tipo de estabelecimento.

— Sempre tivemos, desde o início, um propósito de inovação, de criar experiências. Surgiu esse espaço no Iguatemi Gardens, que poderia contemplar um wine bar, e nos convidaram para participar. Achamos que seria interessante justamente pelo fato de fazermos a continuidade da vinícola dentro de um shopping, fazendo com que o consumidor esteja mais próximo ao mundo do vinho — diz Juciane.

O projeto faz parte do plano de expansão da Amitié. A intenção é consolidar a iniciativa para, futuramente, pensar em novas unidades.

— Vamos trabalhar e estabelecer esse modelo com olhar para o futuro, para outras regiões e outras expansões que podem seguir. Essa é a nossa vontade — completa.