Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Vinícola da Serra amplia atuação com abertura de wine bar em Porto Alegre

No espaço, o primeiro da marca fora da sede, o público poderá provar os rótulos e participar de miniaulas, degustações, eventos e confrarias 

