Vem novo atacarejo no antigo prédio da Cooperativa Nova Aliança?

Há mais de um ano, o prédio da vinícola foi fechado com tapumes. Ulisses Castro / Agencia RBS

Segue sem definição a ocupação do antigo prédio da Cooperativa Nova Aliança, em Caxias do Sul, aquele na Rua Feijó Júnior, em São Pelegrino. Em fevereiro, o gerente de operações da vinícola, Alexandre de Oliveira, disse que o imóvel, de cerca de 9 mil m², deveria ser vendido, já que havia o interesse de três grandes redes de atacarejo na compra.

Agora, ele conta que a negociação não avançou com os do RS e que as tratativas agora estão focadas em redes de fora. Mas só isso mesmo: ele não adianta qual a rede interessada e nem em qual pé está o negócio.

— Estamos em fase de sondagem e pesquisas de estudos de viabilidade.