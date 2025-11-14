Valorização de ingredientes locais e de experiências turísticas: as apostas de cervejaria de Nova Petrópolis

Os sócios Fernando e Samuel. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Fernando Maldaner e Samuel Zang, proprietários da cervejaria Edelbrau, de Nova Petrópolis, são os entrevistados do podcast Caixa-Forte desta semana. O empreendimento está completando 14 anos com motivos para comemorar.

A empresa cresceu nos últimos anos e, além de produzir cerveja, tem pub e restaurante e oferece uma imersão no universo cervejeiro na Experiência Edelbrau, que recebe cerca de 800 pessoas por mês.

Em 2024, a cervejaria foi impactada pela tragédia climática que provocou deslizamentos e deixou estradas da região bloqueadas. Mas esse ano tem sido de retomada e a empresa apresenta crescimento na comparação com 2023.

