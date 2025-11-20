Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Últimas vagas para colheita noturna em vinícola do Vale dos Vinhedos 

Vivência inclui momentos como degustação de vinhos, visita à cave subterrânea e jantar harmonizado, além de elaboração de um vinho com as uvas colhidas durante a experiência

