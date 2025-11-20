Últimas vagas para colheita noturna em vinícola do Vale dos Vinhedos 

Restam vagas apenas para a experiência do do dia 15 de fevereiro. Larentis / Divulgação

A Colheita Noturna 2026 da Vinhos Larentis, no Vale dos Vinhedos, terá, pela primeira vez, sete datas. Mas seis delas já estão esgotadas. Restam vagas apenas para a experiência do do dia 15 de fevereiro.

A vivência inclui, além da colheita, momentos como degustação de vinhos, visita à cave subterrânea e jantar harmonizado.

Cada participante receberá um rótulo exclusivo elaborado com as uvas colhidas durante a experiência. Após cerca de 20 meses de maturação, o vinho é enviado para a casa de cada visitante.