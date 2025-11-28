Trajetórias e talentos da Serra serão reconhecidos nesta sexta-feira com entrega do Mérito Gigia Bandera

A contribuição de empreendedores ao desenvolvimento da indústria e da Serra será reconhecida na noite desta sexta-feira (28) durante a entrega do Mérito Metalúrgico Gigia Bandera. A distinção, concedida desde 1987 pelo Simecs, premiará as trajetórias de Delmar Rugeri, Isabel Cristina de Almeida Rizzo e Marcio Slomp.
O Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região também irá homenagear Andreus e Willian Teles Paz, na categoria Projeto Inovador, e Andrigo Perini como Jovem Empreendedor.
A edição deste ano do Mérito ocorre às 20h, no espaço de eventos Villa Basilico, e também comemora os 68 anos de fundação da entidade.
Conheça os agraciados
MÉRITO METALÚRGICO GIGIA BANDERA
Delmar Rugeri, da Rugeri MEC-RUL: bacharel em Administração e Economia e pós-graduado em Administração Financeira. Atua desde jovem nas operações da empresa do setor agrícola fundada pelo pai.
"Receber a premiação máxima do segmento metalúrgico ratifica nosso compromisso com o desenvolvimento social e econômico por meio do trabalho, empenho e dedicação de toda uma equipe. Manter e preservar o legado de uma empresa familiar, fundada com parcos recursos, muitas dificuldades e enormes desafios nos enche de muito orgulho e emoção, mas, acima de tudo, nos concede força para sempre continuar com muita garra, coragem e persistência, na busca constante pela excelência e superação."
Isabel Cristina de Almeida Rizzo, da Galvânica Guarany: formada em Ciências Contábeis, trabalhou na Fras-Le e foi proprietária de empresa de personalizados durante 13 anos, além de representante comercial do vestuário pronto e executiva da Acomac Caxias do Sul. Nos últimos 20 anos, está à frente das áreas comercial, administrativa e financeira da Galvânica Guarany, onde é sócia-proprietária.
"Integrar o rol dos profissionais que receberam esta homenagem de uma instituição é sentir-se em sintonia com a luta e valorização de todas as conquistas em prol do desenvolvimento de nosso setor. O prêmio simboliza o reconhecimento da força da nossa união e me motiva a continuar buscando a excelência e o progresso da categoria metalúrgica. Esse mérito carrega o peso da responsabilidade e a valorização de anos de dedicação à nossa comunidade".
Marcio Slomp, da Comlink Equipamentos Eletrônicos: engenheiro eletricista e mestre em Engenharia Elétrica pela UFRGS. Foi professor do Senai Mecatrônica e da Universidade de Caxias do Sul durante uma década. Há 26 anos, fundou a empresa Comlink, fabricante de equipamentos eletrônicos e softwares para soluções integradas.
"Receber o Mérito Gigia Bandera é uma surpresa marcante. Nunca imaginei ser lembrado ao lado dos empresários que ergueram a indústria da Serra e, por consequência, nossas cidades, incluindo a própria Gigia, símbolo da coragem e do espírito empreendedor do povo caxiense. Tenho plena certeza de que quem merece esta homenagem é a ComLink e todas as pessoas que fazem parte da nossa história, incluindo aqueles que já passaram pela empresa e deixaram sua contribuição. Sem o esforço de cada um, eu não estaria aqui sendo lembrado".
JOVEM EMPREENDEDOR
Andrigo Perini, da Perini Soluções Industriais: graduado em Engenharia de Produção, é diretor da Perini. Trabalhou com o pai em uma serralheria familiar e em serviços de jardinagem. Foi office-boy, auxiliar administrativo em transportadora e montador de acabamento, além de coordenador de qualidade e assistência, coordenador de produção e coordenador de métodos e processos.
"O Mérito significa para mim a confirmação de que toda a dedicação que coloquei no meu negócio valeu a pena. Não foi uma caminhada fácil e justamente por isso esse reconhecimento tem tanto peso para mim. Este Mérito me dá impulso para seguir crescendo e honrando cada pessoa que acreditou no meu trabalho. Acredito que mereci este prêmio porque ele reflete uma jornada de muito esforço, aprendizado e coragem para seguir empreendendo, mesmo quando parecia difícil. Cada desafio me fez evoluir tanto como profissional quanto como pessoa. Ter este reconhecimento me mostra que vale a pena sair da zona de conforto e trabalhar para construir algo com propósito".
PROJETO INOVADOR
Carbona Tech Tecnologia e Indústria de Máquinas, dos sócios Willian e Andreus Teles Paz: os dois são engenheiros mecânicos e co-CEOs da empresa, que desenvolveu projeto de sistema de fluxo laminar com inteligência artificial embarcada para envase de produtos carbonatados e não carbonatados.
"Para nós, receber o Mérito Gigia Bandera é uma confirmação muito especial de que vale a pena investir em inovação industrial em Caxias. Somos uma empresa jovem, nascida em 2018, e ver nosso projeto ser reconhecido em um prêmio tão tradicional nos mostra que estamos no caminho certo ao desenvolver tecnologia própria, de alto valor agregado, dentro da metalmecânica da Serra. Acredito que a CarbonaTech esteja entre os agraciados este ano justamente por unir pesquisa, indústria 4.0 e resultados práticos para o produtor de bebidas".