Trajetórias e talentos da Serra serão reconhecidos nesta sexta-feira com entrega do Mérito Gigia Bandera

Da esquerda para a direita: Andrigo Perini, Márcio Slomp, Isabel Cristina de Almeida Rizzo, Delmar Rugeri, Willian Teles Paz e Andreus Teles Paz. Pedro Lopes / Divulgação

A contribuição de empreendedores ao desenvolvimento da indústria e da Serra será reconhecida na noite desta sexta-feira (28) durante a entrega do Mérito Metalúrgico Gigia Bandera. A distinção, concedida desde 1987 pelo Simecs, premiará as trajetórias de Delmar Rugeri, Isabel Cristina de Almeida Rizzo e Marcio Slomp.

O Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região também irá homenagear Andreus e Willian Teles Paz, na categoria Projeto Inovador, e Andrigo Perini como Jovem Empreendedor.

A edição deste ano do Mérito ocorre às 20h, no espaço de eventos Villa Basilico, e também comemora os 68 anos de fundação da entidade.

Conheça os agraciados

MÉRITO METALÚRGICO GIGIA BANDERA

Delmar Rugeri, da Rugeri MEC-RUL: bacharel em Administração e Economia e pós-graduado em Administração Financeira. Atua desde jovem nas operações da empresa do setor agrícola fundada pelo pai.

"Receber a premiação máxima do segmento metalúrgico ratifica nosso compromisso com o desenvolvimento social e econômico por meio do trabalho, empenho e dedicação de toda uma equipe. Manter e preservar o legado de uma empresa familiar, fundada com parcos recursos, muitas dificuldades e enormes desafios nos enche de muito orgulho e emoção, mas, acima de tudo, nos concede força para sempre continuar com muita garra, coragem e persistência, na busca constante pela excelência e superação."

Isabel Cristina de Almeida Rizzo, da Galvânica Guarany: formada em Ciências Contábeis, trabalhou na Fras-Le e foi proprietária de empresa de personalizados durante 13 anos, além de representante comercial do vestuário pronto e executiva da Acomac Caxias do Sul. Nos últimos 20 anos, está à frente das áreas comercial, administrativa e financeira da Galvânica Guarany, onde é sócia-proprietária.

"Integrar o rol dos profissionais que receberam esta homenagem de uma instituição é sentir-se em sintonia com a luta e valorização de todas as conquistas em prol do desenvolvimento de nosso setor. O prêmio simboliza o reconhecimento da força da nossa união e me motiva a continuar buscando a excelência e o progresso da categoria metalúrgica. Esse mérito carrega o peso da responsabilidade e a valorização de anos de dedicação à nossa comunidade".

Marcio Slomp, da Comlink Equipamentos Eletrônicos: engenheiro eletricista e mestre em Engenharia Elétrica pela UFRGS. Foi professor do Senai Mecatrônica e da Universidade de Caxias do Sul durante uma década. Há 26 anos, fundou a empresa Comlink, fabricante de equipamentos eletrônicos e softwares para soluções integradas.

"Receber o Mérito Gigia Bandera é uma surpresa marcante. Nunca imaginei ser lembrado ao lado dos empresários que ergueram a indústria da Serra e, por consequência, nossas cidades, incluindo a própria Gigia, símbolo da coragem e do espírito empreendedor do povo caxiense. Tenho plena certeza de que quem merece esta homenagem é a ComLink e todas as pessoas que fazem parte da nossa história, incluindo aqueles que já passaram pela empresa e deixaram sua contribuição. Sem o esforço de cada um, eu não estaria aqui sendo lembrado".

JOVEM EMPREENDEDOR

Andrigo Perini, da Perini Soluções Industriais: graduado em Engenharia de Produção, é diretor da Perini. Trabalhou com o pai em uma serralheria familiar e em serviços de jardinagem. Foi office-boy, auxiliar administrativo em transportadora e montador de acabamento, além de coordenador de qualidade e assistência, coordenador de produção e coordenador de métodos e processos.

"O Mérito significa para mim a confirmação de que toda a dedicação que coloquei no meu negócio valeu a pena. Não foi uma caminhada fácil e justamente por isso esse reconhecimento tem tanto peso para mim. Este Mérito me dá impulso para seguir crescendo e honrando cada pessoa que acreditou no meu trabalho. Acredito que mereci este prêmio porque ele reflete uma jornada de muito esforço, aprendizado e coragem para seguir empreendendo, mesmo quando parecia difícil. Cada desafio me fez evoluir tanto como profissional quanto como pessoa. Ter este reconhecimento me mostra que vale a pena sair da zona de conforto e trabalhar para construir algo com propósito".

PROJETO INOVADOR

Carbona Tech Tecnologia e Indústria de Máquinas, dos sócios Willian e Andreus Teles Paz: os dois são engenheiros mecânicos e co-CEOs da empresa, que desenvolveu projeto de sistema de fluxo laminar com inteligência artificial embarcada para envase de produtos carbonatados e não carbonatados.