Tecnovidro participa da Busworld Europe e volta com avaliação positiva

Diretor-executivo Marco Aurélio De Bastiani e o gerente comercial Fabrício Flach. arquivo pessoal / divulgação

A jornalista Carolina Klóss colabora com a titular deste espaço.

Foi positiva a avaliação da direção da Tecnovidro após a participação da empresa na Busworld Europe 2025, em Bruxelas (Bélgica). No principal evento mundial da indústria de ônibus, o diretor-executivo Marco Aurélio De Bastiani e o gerente comercial Fabrício Flach viram que seus produtos estão alinhados aos mais altos padrões mundiais, com competitividade equivalente à de fornecedores europeus.

A feira reuniu 85 construtoras globais e apresentou tendências em componentes, mobilidade futura, softwares e tecnologias de transmissão.

— Não ficamos atrás dos fabricantes europeus e, em determinados pontos, estamos até mais avançados tecnologicamente — afirma De Bastiani.