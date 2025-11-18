Spa médico de Gramado fecha parceria com salão de luxo de São Paulo para venda de produtos de beleza e bem-estar

Estarão disponíveis todos os produtos da linha Kur My Home Spa, exceto os da linha cabelo. Kur My Home Spa / Divulgação

Os produtos de beleza e bem-estar do Kur My Home Spa, marca do Kurotel, podem ser encontrados a partir deste mês no salão de Marcos Proença, nome consagrado em serviços de luxo e alto padrão em São Paulo. O renomado cabeleireiro é conhecido pelo trabalho com celebridades.

Estarão disponíveis todos os produtos da linha Kur My Home Spa, exceto os da linha cabelo.

Relaxar no Natal

Ainda falando de Kurotel, o spa médico oferece neste final de ano o Kur Wellness, um programa para vivenciar o Natal Luz sem descuidar da saúde.

Ele foi desenvolvido para quem quer relaxar no seu próprio ritmo, sem acompanhamento médico obrigatório, mas com acesso à infraestrutura para cuidar do corpo e da mente, além de terapias relaxantes, alimentação, academia com acompanhamento técnico e acomodações premium.

